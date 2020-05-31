Американская компания SpaceX Илона Маска впервые в истории провела частный пилотируемый запуск в космос

Старт прошел успешно.

Корабль Crew Dragon отправился в полет с космодрома на мысе Канаверал. На его борту находятся астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен. Стыковка с МКС должна произойти сегодня примерно через 7,5 часов. За запуском из Центра космических полетов имени Кеннеди лично наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс.

В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск уже назвал запуск Crew Dragon шагом к мультипланетному человечеству. По его словам, человечество может гордиться новым космическим кораблем. Теперь главная задача безопасно вернуть астронавтов на землю и сделать так, чтобы полеты повторялись вновь и вновь, заключил Илон Маск.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и компания SpaceX заключили контракт на создание пилотируемой версии космического грузовика Dragon в 2014 году. Его стоимость составила 2,6 миллиарда долларов. Если проект станет успешным, это позволит США отказаться от доставки людей на МКС российскими кораблями «Союз».

В Роскосмосе заявили, что запуск Crew Dragon открыл новый этап в мировой пилотируемой программе.