Туристический поток в Европу может полностью восстановиться к зиме

Поездки в страны ЕС в целом будут доступны россиянам к горнолыжному сезону – сказал в интервью телеканалу «Звезда» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его оценкам, для полного восстановления отрасли потребуется до полутора лет. Кроме того, Барзыкин отметил, что подорожания путевок в этом году ждать не стоит.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской группой YES писала, что две трети россиян в ближайшие полгода намерены избегать поездок на зарубежные курорты.