В Волгограде военные возобновили подготовку к параду Победы

Всего в тренировках задействованы почти полторы тысячи человек и более 30 единиц техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа. 24 июня на юге страны военные парады пройдут в десяти городах. Общее число участников – более 40 тысяч человек.

Парад 9 мая был отложен из-за эпидемии коронавируса. На этой неделе Владимир Путин приказал начать подготовку к проведению торжественного мероприятия 24 июня – в день, когда в 1945 году прошел парад победителей на Красной площади. Президент поручил министру обороны исключить любые риски для здоровья участников.