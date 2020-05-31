Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек

Количество жертв приблизилось к 370 тысячам. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. В топе стран по числу инфицированных – США, Бразилия и Россия. При этом в латиноамериканской стране сейчас ситуация с ежесуточным приростом умерших и заразившихся ухудшилась – регион, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, стал новым эпицентром распространения коронавируса.