Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек

Количество жертв приблизилось к 370 тысячам. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. В топе стран по числу инфицированных – США, Бразилия и Россия. При этом в латиноамериканской стране сейчас ситуация с ежесуточным приростом умерших и заразившихся ухудшилась – регион, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, стал новым эпицентром распространения коронавируса.
2020-05-31T09:30:54+03:00
2020-05-31T09:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 31 мая 2020
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