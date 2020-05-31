Сенаторы сегодня сдадут тест на коронавирус

Несколько членов Совета Федерации уже переболели инфекцией.

В медицинском пункте верхней палаты парламента для сенаторов будет организовано очередное тестирование на коронавирус и антитела, сообщил ранее глава Комитета по международным делам сообщил Константин Косачев. Это делается в преддверии пленарного заседания, которое состоится уже во вторник. Косачев напомнил, что эпидемиологические ограничения для сенаторов, чей возраст превышает 65 лет, «остаются в силе». Он призвал беречь друг друга. Предыдущее тестирование прошло накануне пленарного заседания 20 мая.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что коронавирусом переболели пятеро сенаторов – ни у кого из них не было тяжелой формы. В Совфеде соблюдается масочно-перчаточный режим.

Коллеги сенаторов из Госдумы также не избежали заражения инфекцией, заболели по меньшей мере 7 депутатов. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник писало, что с вирусом госпитализировали четырех водителей, развозивших депутатов.

Коронавирусом в России заразились многие высокопоставленные чиновники, в том числе главы регионов, премьер министр и пресс-секретарь президента.