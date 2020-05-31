В «Роскосмосе» приветствовали запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной космической компании SpaceX

В «Роскосмосе» приветствовали запуск пилотируемого корабля Crew Dragon американской частной космической компании SpaceX. Видеообращение исполнительного директора российской госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева опубликовано на сайте компании.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon минувшим вечером стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту два американских астронавта — Дуглас Харли и Роберт Бенкен. Стыковка с Международной космической станции ожидается сегодня примерно в 17:30 мск.

Это первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. Кроме того, это первый американский пилотируемый корабль, запущенный Соединенными Штатамис 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов. С тех пор астронавты NASA доставлялись на МКС российскими кораблями «Союз».

Выступая сегодня на брифинге, глава SpaceX Илон Маск намекнул на давнюю колкость Дмитрия Рогозина. В 2014 году после введенных американцами санкций из-за присоединения Крыма занимавший тогда пост вице-премьера Рогозин предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. «Батут работает», — сказал Маск на сегодняшней пресс-конференции. После чего он и директор НАСА Джеймс Брайденстайн переглянулись и рассмеялись. «Это внутренняя шутка», — пояснил глава SpaceX.