В США продолжаются беспорядки — с мародерством, сожженными машинами и зданиями, а также и столкновениями с полицией

Их спровоцировала гибель афроамериканца после жестокого задержания полицией в Миннеаполисе.

Протесты в Вашингтоне начались в пятницу, а вчера продолжились — уже днем полицейские машины были стянуты в город. Со второй половины дня в американской столице не прекращается вой полицейских сирен и гул летающих над городом вертолетов. Для предотвращения беспорядков задействована нацгвардия Вашингтона — а у Белого Дома протестующим противостоит Секретная Служба. Мародерство с поджогами происходит в эти минуты в Майами, где введен комендантский час. В Нэшвилле протестующие подожгли здание мэрии и суда. В Миннеаполисе в полицейских бросали снаряды. В Чикаго протесты переросли в столкновения с полицией. В Нью-Йорке мирные протест тысяч человек перерос в беспорядки и столкновения с полицией, была сожжена полицейская машина.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел Армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков. В самой Миннесоте впервые после второй мировой войны в полном составе активирована Нацгвардия штата — больше десяти тысяч человек.

По итогам беспорядков за последние два дня по всей стране были арестованы сотни человек.

В 25 городах введен комендантский час. В Вашингтоне, а также в восьми штатах мобилдизованы местные национальные гвардии.