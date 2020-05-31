В Москве за двое суток выпало 72 мм осадков – это более 140% месячной нормы, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро. Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по столичному региону. До конца воскресенья сохранятся сильные дожди, в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Одновременно на европейскую территорию России пришло похолодание. Температура воздуха со вторника ожидается на 5-6 градусов ниже нормы, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, исключение составит лишь юго-восток. В Астраханской, Волгоградской области, Калмыкии, Ставрополье — будет теплая погода, 26-31 градус.