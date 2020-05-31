США заявили о перехвате «контрафактной» ливийской валюты на 1 миллиард долларов, напечатанных в России

Как говорится на сайте Госдепартамента, заказ на их изготовление поступил от «нелегальной параллельной организации». В российском МИДе на это заявили, что «фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления». Дипломаты отметили, что контракт на печать банкнот между Гознаком и главой Центрального банка Ливии, утвержденного ливийской палатой депутатов, был подписан в 2015 году.

Если бы Кремль снабжал Ливийскую национальную армию долларами, а не местными деньгами, фельдмаршал Халифа Хафтар чаще бы одерживал победу. Об этом сказала обозреватель «Эха» Юлия Латынина.

России не следует экономить на собственных марионетках, — считает Юлия Латынина.