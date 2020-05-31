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08:30, 31 мая 2020

Свыше 1300 человек задержаны с четверга в ходе беспорядков в 16 американских городах

Их спровоцировала гибель афроамериканца после жестокого задержания полицией в Миннеаполисе.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в ходе протестной акции в Филадельфии по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. В ряде городов, в том числе Сиэтле и Вашингтоне силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов. В Миннеаполисе, как сообщает РИА Новости, слезоточивый спрей был применен против журналистов. В 25 крупных американских городах введен комендантский час. Кроме того власти Миннесоты, столичного округа Колумбия и еще нескольких штатов мобилизовали бойцов Нацгвардии для установления порядка на улицах.



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