Серия одиночных пикетов и задержаний, которые за ними следовали, продолжились в Москве и Петербурге.

История началась с того, что 15 суток получил журналист Новой Газеты и муниципальный депутат Илья Азар, который протестовал на улице против того, что в СИЗО оказался автор аккаунтов Омбудсмен полиции Владимир Воронцов. В пятницу за Азара вступились наши коллеги ведущие Эха Татьяна Фельгенгауэр и Владимир Плющев и другие. Они были задержаны и чуть позже отпущены. На следующий день акции продолжились в Москве, Петербурге и других городах, а в субботу в столице в участке оказались еще 15 человек, среди которых муниципальные депутаты, журналисты, преподаватели ВУЗов и активисты. Одна из парламентариев Надежда Жуйкова даже выписала пропуск, в котором в графе цель поездки указала – участие в пикетах. Неназванный активист явился к зданию на Петровке, 38 с плакатом, на котором значилось обещание лишить неназванных лиц власти.

Ближе к ввечеру почти всех задержанных отпустили, оформив им протоколы об административных правонарушениях.