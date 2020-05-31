По меньшей мере в 25 крупных американских городах введен комендантский час из-за уличных беспорядков

Их спровоцировала гибель в Миннеаполисе афроамериканца, после того, как полицейский надавил ему на горло при задержании. Четверо сотрудников полиции уже уволены, один арестован. О том, как люди вышли на улицы, «Эху» рассказал местный житель Александр Гернер.

В целом общество решительно осуждает поступок полицейских, по информации Александра Гернера, полиция не задерживает даже тех протестующих, кто причастен к погромам.

Между тем, власти Миннесоты, столичного округа Колумбия и еще нескольких штатов мобилизовали бойцов Нацгвардии для установления порядка на улицах.