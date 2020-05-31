В НАСА выразили уверенность в том, что партнерство с Роскосмосом останется прочным

Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн на брифинге после старта к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX. По его словам, он не беседовал еще с главой российской госкорпорации Дмитрием Рогозиным, но видел его поздравления и высказывания о том, что это радостный день для всех.

Вскоре после старта американского корабля на сайте Роскосмоса была размещена видеозапись с обращением исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева. Он приветствовал американских коллег.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon минувшим вечером стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту два американских астронавта — Дуглас Харли и Роберт Бенкен. Стыковка с Международной космической станции ожидается сегодня примерно в 17:30 мск.

Это первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. Кроме того, это первый американский пилотируемый корабль, запущенный США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов. С тех пор астронавты NASA доставлялись на МКС российскими кораблями «Союз». Контракт, по которому отправка одного астронавта обходилась американцам в 90 миллионов долларов, завершается в октябре этого года.