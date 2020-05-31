Северо-западные районы Подмосковья затопило после обильных ливней

Под воду ушли целые садовые товарищества.

В Красногорском районе – потоп, которого не было последние лет 40. За один день выпало три четверти месячной нормы осадков, но причина настоящего стихийного бедствия не только в этом. В МЧС говорят о том, что на реке Нахабинке образовался затор, что и привело к разливу обычно маловодного ручейка. В Нахабино, Опалиху и близлежащие садовые товарищества вода пришла мгновенно. Люди едва успели подняться на верхние этажи домов, захватив самое ценное. Первые этажи оказались затопленными, вместе с техникой и мебелью. Многие говорят и пишут о том, что экстренные службы долго не принимали никаких мер, несмотря на отчаянные просьбы граждан. В МЧС сообщают, что эвакуированы десятки человек, а потерявшим кров над головой, предложили поселится в гостинице. Воду откачивают специальными помпами.



Метеорологи предполагают, что май 2020 года может стать самым дождливым за последние 200 лет.