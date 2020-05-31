Программу лечения от курения предлагается включить в полис ОМС

С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич. Он пояснил, что «во всем мире, в том числе и в России, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным», передает РИА «Новости». При лечении он предложил использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках обязательного медицинского страхования. По словам депутата, принятые ранее меры уже показывают свою эффективность, так как с каждым годом количество курящих в России снижается.

