«Единая Россия» завершает сегодня предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы

Итоги подведет председатель партии Дмитрий Медведев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе единороссов, он проведет онлайн-совещание с региональными отделениями.

В этом году из-за пандемии коронавируса праймериз впервые проходили полностью в режиме онлайн.