В Вашингтоне полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Это произошло, когда участники беспорядков стали забрасывать силовиков бутылками с водой, а затем подошли вплотную к оцеплению, передает РИА «Новости».

Десятки американских городов охвачены акциями протеста, которые сопровождаются беспорядками. Их спровоцировала гибель афроамериканца после жестокого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Власти США заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили два полицейских, один из них скончался.