Четыре самолёта с российскими туристами должны сегодня прилететь в страну

На сегодня запланированы перелеты из Северной Америки, Европы, а также южной и центральной Азии. Первым будет рейс Дели — Москва. Вылет из индийской столицы был запланирован на половину третьего утра по московскому времени. Этим же утром в российскую столицу также должен прилететь и рейс из Греции. Регистрацию пассажиров в Афинах закончат уже к девяти утра.

Также в Россию сегодня вернут наших граждан из США и Кыргызтана. Самолёт из Майями должен будет приземлиться в Санкт-Петербурге, а из Бишкека – в Новосибирске.

Сейчас расписание вывозных рейсов для застрявших за границей россиян составлено до 11-ого июня. Чтобы на них зарегистрироваться, людям необходимо заранее подать заявку на сайте государственных услуг. В ближайшие дни власти организовали перелёты из Армении, Бразилии, ЮАР, Израиля, Франции, Кубы и других стран.

Россия почти полностью прекратила авиасообщения с другими странами еще в начале апреля. Это сделали в рамках борьбы с распространением коронавируса.