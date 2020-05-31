Илон Маск в связи с запуском пилотируемого корабля Crew Dragon вспомнил о высказывании Дмитрия Рогозина

Гендиректор SpaceX Илон Маск в связи с запуском пилотируемого корабля Crew Dragon вспомнил о высказывании главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. На пресс-конференции после старта журналист агентства Reuters спросил Маска и директора NASA Джеймса Брайденстайна, есть ли какое-нибудь сообщение от коллег из России. Брайденстайн ответил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его поздравления NASA и SpaceX и заявления о том, что это важный день не только для американцев, но и для русских и «они верят в сотрудничество», глава НАСА выразил уверенность, что оно останется крепким». «Батут работает», – сказал после этого Маск и рассмеялся. Следом рассмеялся Брайденстайн, а Маск добавил: «Это внутренняя шутка», – и снова рассмеялся.

В апреле 2014 года после введения американских санкций за присоединение Крыма Рогозин, который тогда был вице-премьером и курировал вопросы развития космонавтики, написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. Для попадания на орбитальную станцию Рогозин посоветовал американцам воспользоваться батутом.

Накануне с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Это первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. Кроме того, это первый американский пилотируемый корабль, запущенный США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов. С тех пор астронавты NASA доставлялись на МКС российскими кораблями «Союз».