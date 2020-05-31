По меньшей мере в 25 крупных американских городах введен комендантский час из-за протестов

Их спровоцировала гибель афроамериканца из-за жестоких действий полицейского. Ограничение на передвижение в ночное время суток введено, в том числе, в Лос-Анджелесе, Беверли-Хиллз, Денвере, Майами, Атланте, Чикаго и Миннеаполисе, сообщает телекомпания Си-эн-эн. Власти Миннесоты, столичного округа Колумбия и еще нескольких штатов мобилизовали бойцов Нацгвардии для установления порядка на улицах.

Протесты во многих крупных городах США, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Атланте начались после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания в Миннеаполисе. Его заподозрили в использовании фальшивых документов. Один из полицейских, Дерек Шовин, повалил его на землю и придавил коленом шею. Он не обращал внимания на слова мужчины о том, что тот не может дышать. Видеозапись инцидента разошлась в прессе и сети. Задержанный скончался. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве, связанном с применением силы, ему может грозить до 25 лет тюрьмы. Протесты в разных городах США начались с мирных демонстраций и переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие и погибшие. Арестованы сотни человек. В Атланте власти объявили режим чрезвычайной ситуации, в Лос-Анджелесе запретили любые собрания, в Миннеаполисе ввели комендансткий час.

Всех четверых полицейских, учувствовавших в задержании Флойда, уволили на следующий день после инцидента.