Министерство юстиции включило в обновленный проект КоАП штрафы за отказ от вакцинации

Документ сейчас находится на этапе публичных обсуждений. В Роспотребнадзоре пояснили, что предложение касается только «профессиональных групп риска». Для людей, входящих в такие группы в силу своей работы, вакцинация обязательна.

Государство имеет и другие механизмы наказания за невакцинацию, поэтому штрафы в данном вопросе не нужны. Такое мнение «Эху» высказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Между тем, сообщается, что за отказ от обязательной вакцинации предусмотрен штраф от 5 до 7 тысяч рублей.