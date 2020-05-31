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06:37, 31 мая 2020

США заявили о перехвате «контрафактной» ливийской валюты на 1 миллиард долларов, напечатанных в России

Как говорится на сайте Госдепартамента, заказ на их изготовление поступил от «нелегальной параллельной организации». Вашингтон заверил, что на территории Ливии действует единственный легитимный Центральный банк, расположенный в Триполи. В российском МИДе на это заявили, что «фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления». Дипломаты отметили, что контракт на печать банкнот между Гознаком и главой Центрального банка Ливии, утвержденного ливийской палатой депутатов, был подписан в 2015 году.
Валюта предназначена для параллельного правительства во главе с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. При этом ливийское официальное правительство не объявляло напечатанные в России динары нелегальными.



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