По меньшей мере уже в 25 крупных американских городах введен комендантский час из-за протестов

Они вызваны гибелью афроамериканца после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. Ограничение на передвижение в ночное время суток введено, в том числе, в Лос-Анджелесе, Беверли-Хиллз, Денвере, Майами, Атланте, Чикаго и самом Миннеаполисе, сообщает телекомпания Си-эн-эн. Власти Миннесоты, столичного округа Колумбия и еще нескольких штатов мобилизовали бойцов Нацгвардии для установления порядка на улицах.
2020-05-31T06:35:56+03:00
2020-05-31T06:35:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 31 мая 2020
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