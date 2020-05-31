По меньшей мере уже в 25 крупных американских городах введен комендантский час из-за протестов

Они вызваны гибелью афроамериканца после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. Ограничение на передвижение в ночное время суток введено, в том числе, в Лос-Анджелесе, Беверли-Хиллз, Денвере, Майами, Атланте, Чикаго и самом Миннеаполисе, сообщает телекомпания Си-эн-эн. Власти Миннесоты, столичного округа Колумбия и еще нескольких штатов мобилизовали бойцов Нацгвардии для установления порядка на улицах.