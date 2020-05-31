Дональд Трамп пообещал, что американцы скоро высадятся на Марс и у США появятся «величайшие вооружения» в истории. Об этом президент заявил на брифинге после запуска Crew Dragon. Невозможно быть «номером один на Земле, если вы номер два в космосе», сказал он, отметив, что США восстановили свой статус «мирового лидера» в космосе. Успешный запуск пилотируемого корабля SpaceX стал «первым большим космическим посланием за последние 50 лет» и «триумфальным возвращением к звездам», добавил Трамп.