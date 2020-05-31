Американская компания SpaceX Илона Маска провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

Корабль Crew Dragon стартовал минувшим вечером к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен. Стыковка с МКС ожидается сегодня примерно в 17.30 по московскому времени. Только после этого можно отпраздновать успех, заявил глава НАСА Джеймс Брайденстайн.

Запуск американцами пилотируемого корабля означает потерю «Роскосмосом» монополии в доставке людей на орбиту. С 2011 года, когда НАСА прекратило полеты в рамках программы Space Shuttle, астронавты прибывали на МКС при помощи российских космических кораблей «Союз».