Корпорация Microsoft собирается заменить десятки журналистов на роботов

Они будут отбирать новостные сообщения для портала MSN, сообщает BBC News. Как пояснили в компании, замена репортеров на искусственный интеллект стала этапом переоценки ведения бизнеса. «Это может привести к росту инвестиций в одной сфере и к реорганизации в другой», — пояснили в Microsoft, указав, что такое решение не связано с пандемией коронавируса.

По данным издания Seattle Times, к концу июня работу потеряют около 50 человек, однако определенный коллектив журналистов сохранится. Некоторые уволенные работники предупреждают, что роботы могут быть незнакомы с редакционной политикой, поэтому на сайте могут оказаться неподобающие материалы.