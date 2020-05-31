В НАСА выразили уверенность в том, что партнерство с Роскосмосом останется прочным

Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн на брифинге после старта к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX. По его словам, он не беседовал после этого с главой российской госкорпорации Дмитрием Рогозиным, но видел его поздравления и высказывания о том, что это радостный день для всех. Вскоре после старта американского корабля на сайте Роскосмоса была размещена видеозапись с обращением исполнительного директора госкорпорации Сергея Крикалева. Он приветствовал американских коллег и заявил, что запуск откроет дополнительные возможности для мировой космической программы.