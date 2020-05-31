Власти Лос-Анджелеса наряду с еще около полутора десятками американских городов ввели комендантский час

Это связано с протестами, вызванными гибелью по вине полицейских афроамериканца в Миннеаполисе. Мера будет действовать в ночное время. В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания чернокожего местного жителя. Полицейский надавил ему коленом на шею. Вскоре он умер в больнице. Четверых полицейских уволили. Одного арестовали, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.