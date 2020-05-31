Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:05, 31 мая 2020

Власти Лос-Анджелеса наряду с еще около полутора десятками американских городов ввели комендантский час

Это связано с протестами, вызванными гибелью по вине полицейских афроамериканца в Миннеаполисе. Мера будет действовать в ночное время. В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания чернокожего местного жителя. Полицейский надавил ему коленом на шею. Вскоре он умер в больнице. Четверых полицейских уволили. Одного арестовали, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Урок Гамсуна для ненорвежцев Он сделал для Норвегии несравненно больше, чем Бендера или Шухевич для Украины, а Цукурс для Латвии. Но его в Норвегии стыдятся, а ими на Украине и в Латвии гордятся. В этом – разница…

5 367 6 26828 28.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Пожар протестов в Миннеаполисе, США Массовые беспорядки показывают, насколько накалены межрасовые отношения, несомненно обострившиеся во время президентства Трампа, и как велика нестабильность психического состояния граждан…

5 61 6 6779 29.05
Блоги

Московская Хельсинкская Группа правозащитная организация

Хватит запретов! МХГ о задержаниях пикетчиков в Москве и Петербурге В действиях полиции нет ни приверженности праву, ни следования логике. Задержания должны прекратиться, задержанные должны быть освобождены, им должны быть принесены извинения…

5 51 6 6033 30.05
Блоги

+ Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Власти американского города Миннеаполис ввели режим ЧС из-за массовых протестов Они вспыхнули после убийства афроамериканца во время задержания полицией…

5 39 6 5067 29.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 88 6 12551 28.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 280 6 40598 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара Журналисты ряда изданий потребовали освободить Илью Азара В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов…

5 104 6 16409 30.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 75 6 13199 24.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 81 6 14601 25.05
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Бунты в США: можно ли сжечь расизм? Нынешние расовые беспорядки, скорее всего, закончатся так же, как и другие: множеством потерпевших, миллионными убытками и усилением взаимной неприязни…

5 145 6 27500 30.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 6039 24.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 78 6 16079 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: В сегодняшней России никакого запроса на свободу и справедливость нет Сегодня есть ожидания только ужесточить все, только дойти до Киева, а потом до Брюсселя, а если не доходить до них, то, видимо, в виде компенсации уничтожить всех инакомыслящих, причем желательно публично…

5 81 6 16641 29.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 7014 25.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 276 6 58856 24.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В космос без России Некоторое время удавалось выезжать на королёвских разработках времён СССР, но даже с тем великим наследством, что досталось, невозможно жить вечно…

5 91 6 19854 27.05

Популярное за неделю

Новости

Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против COVID-19 Он получил торговое название «Авифавир»

5 1 6 1018
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
И Россия, и логика не имеют между собой ничего общего, и с этим надо смириться, это надо принять как должное. Потому что именно это является правилом игры…

5 63 6 93963 27.05
#слушать 53:18 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 75 6 13199 24.05
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 45 6 474349 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок Максим Галкин: Президент и Мэр. Счастливое время строгого режима прогулок — Поэтому предлагаю добавить одно слово: «график, чтобы подышать свободно».
— Через день…

5 82 6 128685 28.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8550371
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4501995

Сегодня в эфире