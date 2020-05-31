Президент США Дональд Трамп решил отложить саммит G7 по меньшей мере до сентября и планирует превратить его в G11

Президент США Дональд Трамп решил отложить саммит G7 с июня по меньшей мере до сентября и планирует превратить его в G11. Он хочет пригласить на него еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, передает телеканал CNN. По словам американского лидера, «семерка» не представляет надлежащим образом то, что происходит в мире. «Это очень устаревшая группа стран», — отметил Трамп. Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара со своей стороны пояснила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить «будущее Китая».
2020-05-31T05:04:48+03:00
2020-05-31T05:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 31 мая 2020
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