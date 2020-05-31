Алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза обокрали на полмиллиона фунтов

Злоумышленники проникли в пентхаус 29-летнего игрока клуба Английской премьер-лиги и похитили наручные часы, украшения, а также коллекционные футболки. Как пишет издание The Sun, ворам удалось отследить местоположение алжирца, прежде чем совершить кражу.
2020-05-31T04:07:58+03:00
2020-05-31T04:07:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 31 мая 2020
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