Алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза обокрали на полмиллиона фунтов

Злоумышленники проникли в пентхаус 29-летнего игрока клуба Английской премьер-лиги и похитили наручные часы, украшения, а также коллекционные футболки. Как пишет издание The Sun, ворам удалось отследить местоположение алжирца, прежде чем совершить кражу.