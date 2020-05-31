Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против COVID-19

Он получил торговое название «Авифавир», а в качестве международного непатентованного или химического — «Фавипиравир». Его производством займется совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний «ХимРар». Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных средств.

«Фавипиравир» — это противовирусный препарат против гриппа. Провести его клинические испытания в лечении коронавируса Минздрав разрешил в конце апреля. 6 мая глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что исследование показывает «обнадеживающие результаты». Испытания «Фавипиравира» проходят и в других странах. Власти Китая разрешили его продажу в качестве потенциального лекарства от коронавируса. В Японии пока его эффективность доказать не смогли.