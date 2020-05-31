В Нью-Йорке из-за массовых беспорядков перекрывают улицы возле полицейских участков, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что полиция задержала более 200 человек, которые в минувшие два дня вышли на улицы города для участия в протестах, вспыхнувших после гибели в Миннеаполисе афроамериканца, которому полицейский при задержании надавил коленом на шею. Основные беспорядки были зафиксированы в нью-йоркском районе Бруклин, где протестующие бросали в полицейских бутылки с воспламеняющейся жидкостью. По данным Си-эн-эн, в стычках с демонстрантами пострадали по меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов. Повреждены около 40 полицейских автомобилей, один из них сгорел. Протесты охватили десятки городов. Во многих из них введен комендантский час. Президент Дональд Трамп пообещал отправить в Миннесоту военную полицию.