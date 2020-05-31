Президент США Дональд Трамп намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. «Семерка» не представляет надлежащим образом то, что происходит в мире. «Это очень устаревшая группа стран», — приводят высказывание Трампа журналисты президентского пула. Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара пояснила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить «будущее Китая».

Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, «в намеченные даты или около того». Изначально он планировался на 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что он пройдет до конца месяца.