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03:08, 31 мая 2020

Власти США расценивают нападения на полицейских во время протестов как акты внутреннего терроризма

Об этом заявил в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности Кен Кучинелли. Он также указал, что подобным образом рассматривается не только нанесение вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов, но и попытки их запугать. Ранее сообщалось, что два полицейских были ранены в ходе беспорядков, один из них впоследствии скончался. Кроме того, поступают сообщения о вандализме, ограблениях, поджогах и нападениях на силовиков. Президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами и применением военной силы. Он также призвал местных губернаторов и мэров быть жестче в отношении участников беспорядков. В противном случае, отметил Трамп, вмешаются федеральные власти. Протестами и беспорядками охвачены уже несколько десятков городов в США. Они начались на этой неделе после гибели в Миннеаполисе чернокожего местного жителя, которого жестоко задержали полицейские. Четверо из них уволены, один арестован.



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