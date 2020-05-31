В «Роскосмосе» приветствовали запуск американского корабля Crew Dragon

Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, у которой теперь появятся дополнительные возможности, заявил исполнительный директор российской госкорпорации Сергей Крикалев. Его видеообращение опубликовано на сайте компании.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon минувшим вечером стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту два американских астронавта — Дуглас Харли и Роберт Бенкен. Стыковка с Международной космической станции ожидается сегодня примерно в 17:30 мск. Многоразовый корабль и ракету-носитель Falcon 9 разработала по заказу NASA частная космическая компания SpaceX Илона Маска. Ранее корабль уже провел тестовый полет без астронавтов.