В Москве скончались еще 69 человек с коронавирусом

Таким образом, число жертв заболевания в столице выросло до 2477. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Москве выявили свыше 178 тысяч зараженных, более 78 тысяч выздоровели. Последние несколько дней число ковидных смертей колебалось в диапазоне 71–78. По данным департамента здравоохранения Москвы, в апреле смертность от COVID-19 в городе составила от 1,4 до 2,8%. В ведомстве предупредили, что в мае этот показатель вырастет. Об этом же говорил и мэр Сергей Собянин. Он сказал, что санитарные ограничения не будут полностью сняты, пока не появится вакцина.
2020-05-31T03:04:17+03:00
2020-05-31T03:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 31 мая 2020
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