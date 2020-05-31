В Москве скончались еще 69 человек с коронавирусом

Таким образом, число жертв заболевания в столице выросло до 2477. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Москве выявили свыше 178 тысяч зараженных, более 78 тысяч выздоровели. Последние несколько дней число ковидных смертей колебалось в диапазоне 71–78. По данным департамента здравоохранения Москвы, в апреле смертность от COVID-19 в городе составила от 1,4 до 2,8%. В ведомстве предупредили, что в мае этот показатель вырастет. Об этом же говорил и мэр Сергей Собянин. Он сказал, что санитарные ограничения не будут полностью сняты, пока не появится вакцина.