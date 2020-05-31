Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты после почти двухмесячного перерыва

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Внуково и сайта перевозчика. Сегодня будет выполнено три рейса: в Махачкалу, Волгоград и Санкт-Петербург. На 1 июня запланировано еще 13, в том числе в Сочи, Владикавказ, Краснодар, Астрахань, Санкт-Петербург и Челябинск. Сейчас на сайте авиакомпании открыта продажа билетов по 34 внутрироссийским направлениям. Согласно зимнему расписанию, дочка «Аэрофлота» летала по 85 маршрутам, сообщает ТАСС. «Победа» первая из российских авиакомпаний приостановила полеты из-за эпидемии коронавируса. Она не выполняла рейсы за рубеж и по России с 1 апреля.