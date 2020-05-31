Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса

Речь идет об отечественном лекарстве «Авифавир». Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств. Международное непатентованное наименование этого лекарства — «Фавипиравир». Ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола. В апреле сообщалось, что в 17 российских больницах на пациентах с COVID-19 начнутся клинические испытания японского препарата с таким названием. Он не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.