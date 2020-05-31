В Российском МИДе назвали убийство афроамериканца в США — настоящей трагедией в сфере прав человека

Вспыхнувшие на этом фоне протесты и массовые беспорядки вызывают ужас и сострадание, сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что искренне сопереживает жителям США из-за происходящего. По ее словам, эта ситуация доказывает, что Соединенные Штаты не лидируют в сфере защиты прав человека, хотя ранее приписывали себе этот статус и считали подобные проблемы разрешенными, а теперь «этот нарыв вскрыт». Именно поэтому, считает представитель МИД, Вашингтон вышел из Совета по правам человека в 2018 году. Кроме того, добавила дипломат, правозащитные организации, освещающие нарушения прав человека по всему миру, в первые дни беспорядков в США весьма сдержанно оценивали происходящее.