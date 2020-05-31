Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска должен сегодня прибыть к МКС

Стыковка планируется через 19 часов после старта, т.е. после 17 часов по московскому времени. Запуск был осуществлен минувшим вечером с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это первый в истории частный пилотируемый запуск в космос. Кроме того, это первый американский пилотируемый корабль, запущенный США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов. С тех пор астронавты NASA доставлялись на МКС российскими кораблями «Союз». По последним расценкам одно место обходилось американцам примерно в 90 миллионов долларов. Как пишет интернет-издание Лента.ру, от потери монополии «Роскосмос» ежегодно будет недополучать около 400 миллионов долларов.