Вывозной рейс «Аэрофлота» прибыл из Лондона в Санкт-Петербург

Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково. На борту 70 россиян, сообщила ранее пресс-служба администрации губернатора Петербурга. У всех прибывших возьмут анализы на коронавирус, после чего они должны отправиться на 14 дней на карантин – домой или в обсервационный центр. Власти города подготовили автобусы для доставки пассажиров.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, выполняются только спецрейсы для возвращения домой российских граждан.