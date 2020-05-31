Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6 миллионов

Свыше 367 тысяч человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Наибольшее число зараженных и умерших зафиксировано в США – свыше 1 миллиона 764 тысяч и свыше 103 тысяч соответственно. На втором месте по числу инфицированных Бразилия, на третьем Россия.