Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6 миллионов

Свыше 367 тысяч человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Наибольшее число зараженных и умерших зафиксировано в США – свыше 1 миллиона 764 тысяч и свыше 103 тысяч соответственно. На втором месте по числу инфицированных Бразилия, на третьем Россия.
2020-05-31T01:11:16+03:00
2020-05-31T01:11:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 31 мая 2020
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