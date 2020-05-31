В Ингушетии возбуждено уголовное дело после нападения боевиков на сотрудников правоохранительных органов

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. По данным следствия, накануне в ходе задержания участников банды в Сунже двое вооруженных людей атаковали сотрудников правоохранительных органов. В результате ответного огня нападавшие получили смертельные ранения. Среди силовиков и гражданских лиц пострадавших нет. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, во время контртеррористической операции были убиты двое боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
2020-05-31T01:09:59+03:00
2020-05-31T01:09:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 31 мая 2020
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