В ряде американских городов введен комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. В ближайшее время в Миннесоту могут быть направлены военные для того, чтобы помочь местным властям справиться с беспорядками, заявил президент США Дональд Трамп. Он также пригрозил протестующим многочисленными арестами. За прошедшие сутки из-за событий в Миннесоте беспорядки в США усилились. Ими уже охвачены десятки городов. Есть задержанные и раненые.
2020-05-31T01:08:05+03:00
2020-05-31T01:08:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2651949-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 31 мая 2020
Загрузка комментариев...