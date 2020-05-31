В ряде американских городов введен комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. В ближайшее время в Миннесоту могут быть направлены военные для того, чтобы помочь местным властям справиться с беспорядками, заявил президент США Дональд Трамп. Он также пригрозил протестующим многочисленными арестами. За прошедшие сутки из-за событий в Миннесоте беспорядки в США усилились. Ими уже охвачены десятки городов. Есть задержанные и раненые.