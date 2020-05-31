Американская компания SpaceX Илона Маска провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

Корабль Crew Dragon стартовал минувшим вечером к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск был осуществлен со второй попытки: в прошлую среду старт отменили незадолго до начала из-за неблагоприятных погодных условий. На борту корабля астронавты Дуглас Харли и Роберт Бенкен, ожидается, что они пристыкуются к МКС уже сегодня. На околоземной орбите космический корабль пробудет от одного до четырех месяцев в зависимости от состояния солнечных панелей Crew Dragon, после чего Бенкен и Херли должны вернуться на Землю. Этот запуск означает потерю «Роскосмосом» монополии в доставке людей на орбиту. С 2011 года, когда НАСА прекратило полеты в рамках программы Space Shuttle, астронавты прибывали на МКС при помощи российских космических кораблей «Союз».