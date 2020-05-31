В столице этой ночью ожидается гроза. Горожан просят быть осторожными

«Сильные, местами очень сильные дожди» могут пройти сегодня до девяти часов утра в Москве и Московской области. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в отдельных районах ожидается гроза. Ветер при этом может усилиться до восемнадцати метров в секунду.

Похожие прогнозы и у центра «Фобос». Его ведущий специалист Евгений Тишковец сказаал в интервью агентству РИА «Новости», что только в течение этой ночи может выпасть месячная норма осадков, то е¬сть до пятидесяти двух миллиметров.

В свою очередь заместитель Мэра Москвы Пётр Бирюков отметил ,что городские службы сейчас находятся в режиме повышенной готовности. По его словам, аварийные бригады смогут оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, крыш зданий и других объектов, которые могут быть опасны во время сильного ветра.

Тем временем сайт «Метеоновости» сообщает, что этот май может стать самым дождливым за всю историю наблюдений. В последний раз такое количество осадков за день выпадало в 1977-ом году.