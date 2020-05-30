Первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Минздрава. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств. Лекарство получило торговое название «Авифавир». Его международное непатентованное наименование – Фавипиравир.