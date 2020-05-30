Президент США Дональд Трамп допустил отправку военных в штат Миннесота, где продолжаются беспорядки. По его словам, это произойдёт, если местные власти запросят помощь. Беспорядки вспыхнули после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Они начались в Миннеаполисе, а затем перекинулись и на другие города.
2020-05-30T23:02:56+03:00
2020-05-30T23:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 30 мая 2020
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