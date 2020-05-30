Президент США Дональд Трамп допустил отправку военных в штат Миннесота, где продолжаются беспорядки. По его словам, это произойдёт, если местные власти запросят помощь. Беспорядки вспыхнули после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Они начались в Миннеаполисе, а затем перекинулись и на другие города.