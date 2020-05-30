Компания Илона Маска SpaceX осуществила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

Ракета Falcon9 c кораблём Crew Dragon стартовала с площадки во Флориде. На борту два астронавта Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен. Они направляются к МКС.

Американский космический корабль с двумя астронавтами уже вышел на орбиту. Стыковка с МКС, как ожидается, произойдёт через 19 часов.

Для Соединённых Штатов это первый пилотируемый космический полёт на собственном корабле за 9 лет. С 2011 года астронавты NASA летали только на российских кораблях.

За историческим событием сегодня наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Первая ступень ракеты-носителя уже совершила посадку на платформу в Атлантическом океане. Успешное приземление позволит использовать её повторно.

Стоимость старта ракеты Илона Маска Falcon 9 сейчас оценивается примерно в 60 млн долларов. В будущем бизнесмен планирует снизить эту цифру до 43 млн долларов.

Crew Dragon отправили к МКС со второй попытки. Запуск в середине этой недели был отменён из-за плохой погоды.