Crew Dragon вышел на орбиту

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в субботу после отделения от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 успешно вышел на орбиту, сообщило NASA. «Выход на орбиту подтвержден», — сказали в американском космическом агентстве, которое ведет прямой репортаж.

Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Запуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:22 по времени Восточного побережья США.